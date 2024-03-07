Через профіцит електроенергії енергоблоки АЕС перевели на знижене навантаження

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Через профіцит електроенергії енергоблоки українських АЕС перевели на знижене навантаження. Наразі вони сумарно виробляють 6950 МВт електрики.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"У зв’язку із профіцитом електроенергії, який фіксується в енергосистемі України другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності й АТ "НАЕК "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів", - йдеться у повідомленні.

Ремонтну кампанію на АЕС планували розпочати з 13 березня. Проте поточна ситуація дозволяє розпочати роботи на п’ять діб раніше – з 8 березня. Завдяки цьому вдасться швидше підготувати атомні енергоблоки до осінньо-зимового періоду 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, зокрема й перезавантаження палива.

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Станом на 7 березня українські АЕС генерують 6950 МВт.