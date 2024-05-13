Більшість компаній групи "Нафтогаз" торік покращили фінрезультати щонайменше на 40%

Минулого року більшість підприємств групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

Так, у 2023 році чистий прибуток АТ "Укргазвидобування" склав майже 13 млрд грн проти 2,9 млрд у 2022 році. Також й ПАТ "Укрнафта" показала понад 20 млрд грн чистого прибутку порівняно зі збитком в 1,1 млрд грн у 2022-му.

Оператор газосховищ України АТ "Укртрансгаз" у 2023-му отримав майже 7 млрд грн чистого прибутку порівняно з 3,2 млрд грн у 2022 році.

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Крім того, на 40% фінансовий результат у минулого року покращила АТ "Укртранснафта", чистий прибуток якої склав 5,6 млрд грн порівняно з 4 млрд грн у 2022 році.

"Основним напрямом діяльності Групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Це наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою", – йдеться в повідомленні.

При цьому газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зменшила збиток у 12 разів, а ГК "Нафтогаз Трейдинг" – майже у 6 разів.

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Додається, що суттєве покращення фінансового стану продемонструвала також материнська компанія групи НАК "Нафтогаз України", що значно скоротила збиток: з 36,6 млрд грн за підсумками 2022 року до 0,78 млрд грн у 2023-му.

Абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам Компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі. Акціонер Групи – Кабінет Міністрів України – визначить їх фінальний обсяг.

Нагадаємо:

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го група Нафтогаз збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році група "Нафтогаз" отримала 23,1 млрд грн прибутку проти збитку 79,1 млрд грн за підсумками 2022 року.