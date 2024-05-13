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Заступниця Кубракова з регіонального розвитку пішла у відставку

Понеділок, 13 травня 2024, 19:45 - Олексій Павлиш
 
Олександра Азархіна
фото: zn.ua

Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Сьогодні написала заяву щодо звільнення мене з посади заступника міністра у звʼязку зі звільненням міністра. Я щиро дякую усій великій команді, яка допомагала нам із втіленням чисельних ініціатив. Ядро команди зараз готує Transition Book для наступників", - зазначила Азархіна.

У Мінінфраструктури до сфери її відповідальності входили: державна регіональна політика; розвиток місцевого самоврядування; відновлення постраждалих регіонів, територій та інфраструктури; захист критичної інфраструктури; логістика озброєння, управління відбудовою через цифрові рішення, автоматизація моніторингу та оцінки розвитку регіонів.

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Нагадаємо:

9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Повідомляллось, що Кубраков не обговорював постанову про своє звільнення з керівництвом фракції "Слуга народу" та очільником уряду Денисом Шмигалем. Він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету.

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Економічна правда

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