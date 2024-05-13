Дефіцит зберігається: Україна запланувала рекордний добовий імпорт електроенергії

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У понеділок, 13 травня, заплановано рекордний обсяг імпорту електроенергії в Україну протягом доби з п'яти країн Європи у розмірі 19,4 тисячі МВт-год.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що імпорт відбуватиметься протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Його загальний обсяг 19 484 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 475 МВт.

У компанії нагадали, що з 1 грудня 2023 року технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1 700 МВт на годину.

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Крім того, в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій. У пресслужбі закликали ощадливо споживати електроенергію з 17:00 до 24:00 години.

Нагадаємо:

Раніше, Україною було заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії - 18 649 МВт-год.

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