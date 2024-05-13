Конкурентні війни в бізнесі на Amazon

Дедалі більше підприємців виходять на міжнародний ринок, прагнучи розширити свою аудиторію та максимізувати обсяги продажів. Часто вони реалізують товари власного виробництва, але іноді – і брендовану продукцію, вироблену в Азії.

На численних тренінгах селери отримують багато корисної інформації, проте є нюанси, про які продавці дізнаються лише на практиці. Що повинні врахувати виробники, які планують почати діяльність на міжнародних онлайн-майданчиках, аби уникнути неприємних сюрпризів та успішно розвивати бізнес?

Що може спричинити проблеми

Існує безліч підстав для отримання позову від конкурента. Серед них – порушення права інтелектуальної власності, що часто зводиться до використання чужих торговельних марок (ТМ), авторських прав, патентів без дозволу до копіювання дизайну, пакування або опису продуктів.

Окремо варто взяти до уваги оманливу рекламу. Кожен продавець хоче якнайкраще продати свій товар. На звичайному міському ринку найбільш вигідне місце для торгівлі – біля входу, а товар, що має високий попит, стоятиме найближче до покупця. Але як це працює в онлайн-продажах?

Реклама:

Тут ситуація аналогічна, тільки замість торгового місця біля входу на ринок – перша сторінка маркетплейсу, де "висять" найкращі товари. Слід розібратися, чому ці продукти перебувають на першій сторінці. Таких причин небагато.

Перша – товар має гарний рейтинг, тобто високі продажі з позитивними відгуками людей, які його купили. Друга – продукцію рекламує сам селер, тобто він просто купує собі місце на першій сторінці.

Кожен розділ товарів на Amazon має бестселери – продукти, які найкраще продаються в категорії. Як тільки досягається певний рівень продажів у розділі, торгова платформа автоматично присвоює такому продукту знак Best Seller.

Відзнака не залишиться поза увагою покупців, тому вони швидше куплять товар з авторитетною плашкою, ніж продукт без позначок. Можна знайти безліч сервісів, які пропонують продавцям на Amazon отримати для їх продукту статус Best Seller. Проте тут треба дивитися на категорію, у якій присвоюється така відзнака.

До прикладу, якщо ви продаєте футболки, але отримуєте Best Seller у категорії "Їжа для тварин", то маркетплейс такого не допустить, бо це порушує правила платформи. Крім того, на це порушення вкажуть пильні конкуренти Amazon.

Досвідчені конкуренти можуть подати позов про стягнення втраченої вигоди. Їх логіка проста: усі покупці з категорії пішли до вас, бо ви маєте гарний статус, а в інших продавців його нема. Проте після огляду вашого магазину конкуренти помітили невідповідність відзнаки Best Seller вашій категорії, у якій ви торгуєте.

Джекпотом для них буде виявлення інших порушень. Наприклад, футболки рекламуються як якісний продукт для спортивних людей, а у відгуках покупці скаржаться, що товар неякісний і не відповідає фотографіям на маркетплейсі. Або заявлена тканина відсутня і носити такий одяг шкідливо для здоров'я.

Важливо мати на увазі, що найбільш поширеним ринком Amazon є США, а це 50 штатів, які часто мають специфічні вимоги до певних категорій продукції. Може бути так, що тканина, з якої виготовлені футболки, заборонена в окремих штатах.

Політика Amazon у таких випадках містить норми, що вказують на обовʼязок продавця отримати всі необхідні документи для своєї продукції.

Лише за 2022 рік на маркетплейсі було зареєстровано майже 2 млн нових продавців, тож обсяг роботи для його співробітників і так чималий. Тому перед стартом продажів на платформі варто перевірити вимоги до продукції в США.

Як конкуренти воюють за місце на Amazon

При виявленні порушень конкурент зазвичай може піти двома шляхами.

Перший – написати скаргу в Amazon. Більшість селерів працюють самостійно з командою підтримки в разі блокування акаунтів. Практика показує, що робота з Amazon щодо зняття блокування – процес довгий, але дешевший.

Розблокувати обліковий запис можна, надавши маркетплейсу документи, які підтверджують відповідність продукції вимогам. Це займе певний час, а найгіршою буде ситуація, якщо таке блокування станеться в пік сезону.

Другий – звернутися з позовом до суду. У такому випадку конкурент зрозуміє, що матиме витрати на адвоката. Проте вони будуть компенсовані, якщо він виграє справу або його противник збанкрутує.

Принцип нечистих рук

Ця правова доктрина може бути застосована в судових спорах, коли позивач має неправомірну поведінку, пов'язану з предметом позову. Як цей принцип може бути застосований до позову за false advertising and unfair competition?

У контексті позову за false advertising and unfair competition принцип нечистих рук використовується, якщо конкурент-позивач вдається до нечесних конкурентних інструментів та невідповідної реклами. При цьому важливим є умисел, тобто такий конкурент знав або мав би знати, що його дії порушують закон.

Унаслідок застосування принципу нечистих рук суд може відмовити конкуренту в його позові, а іноді навіть накласти на нього санкції. Це досить справедливо в контексті теми false advertising та unfair competition.

Часто невідповідність дій конкурента використовується при веденні з ним переговорів. З урахуванням термінів та вартості судового розгляду спорів сторони можуть перейти до досудового врегулювання суперечки. Цей етап спору є переговорним процесом за участю незалежних адвокатів або навіть судді, який тримає в ритмі всіх учасників та спонукає до розв'язання спірного питання.

"Тут ми не вирішуємо, хто правий чи винний – питання в сумі грошей", – сказала одна американська суддя під час судового засідання. Тож на етапі переговорів варто використати всі важелі впливу для мінімізації своїх втрат.

Скільки коштують послуги юристів у США

Судово-претензійний процес у США супроводжується роботою юристів, вартість послуг яких суттєва: від 150 дол за год. Під час співпраці враховуються листування з клієнтом, підготовка документів і супровід справи в суді.

Можуть виникати й success fees – винагорода для юриста у випадку перемоги в справі, що вимірюється як відсоток від суми спору. Ці витрати включаються в загальну вартість позову. Сторона, що програла, компенсує витрати противника.

Приклади можливих конфліктів на Amazon

Наведу приклади того, як незнання правил роботи в інших країнах може призвести до накладання суттєвих штрафів та виплати компенсації конкуренту.

Приклад 1. Конкурент вважає, що ви порушуєте його інтелектуальну власність – торговельну марку. Його ТМ не зареєстрована. На думку цього продавця, ваші дії посилили ваші позиції на ринку та призвели до збільшення продажів.

Слід врахувати два аспекти. Перший – правила майданчиків: не всі маркетплейси мають однакові вимоги до продукції, що продається. Другий – перевірка перед запуском. Перед початком продажу нового товару важливо проконсультуватися з місцевими експертами щодо стандартів, сертифікатів, дозволів і технічних вимог.

Можливі дії конкурента – блокування акаунту або позов з вимогою компенсації за втрачену вигоду. Проте відсутність зареєстрованої ТМ може послабити позиції конкурента в суді. Також слід консультуватися з досвідченим юристом.

Рекомендації: перевірте товар на відповідність вимогам країни, де він продається; зверніться до юриста за консультацією щодо правомірності дій та ризиків; підготуйте разом із спеціалістом аргументи на свій захист; вживайте заходи для врегулювання конфлікту в досудовому порядку, якщо це можливо.

Пам'ятайте: знання правил онлайн-торгівлі та законодавства країни, де ви ведете діяльність, допоможе уникнути проблем, а своєчасна консультація з юристом значно полегшить вирішення складних ситуацій.

Приклад 2. Продавець на Amazon подає позов на конкурента за використання його торговельної марки. Під час розгляду справи з'ясовується, що позивач теж використовує ТМ інших компаній без їх дозволу. У цьому випадку суд може застосувати принцип нечистих рук і відмовити позивачу в задоволенні позову.

У контексті позову за false advertising and unfair competition принцип нечистих рук може бути застосований, якщо позивач сам використовує false advertising or unfair competition methods, або якщо він знав чи мав знати, що його дії неправомірні.

Принцип нечистих рук – дискреційна доктрина, тобто суд має право вирішувати, чи буде це оптимально в конкретному випадку. Застосування цього принципу може суттєво вплинути на результат судового спору. Наслідки застосування цього принципу – суд відмовить позивачу або накладе на нього санкції.

Якщо ви є відповідачем за позовом в контексті false advertising and unfair competition, проконсультуйтеся з юристом, щоб визначити, чи може до вас бути застосований принцип нечистих рук. Якщо ви плануєте подати позов за false advertising and unfair competition, переконайтеся, що ваша діяльність правомірна.

Приклад 3. Продавець 1 продає фільтр для води, який, за його твердженням, очищає воду на 99% від бактерій. Продавець 2 продає подібний фільтр, який очищає воду на 95%. У результаті продавець 2 подає позов до продавця 1 за false advertising, стверджуючи, що його реклама не відповідає дійсності.

Проблема: жоден з продавців не має сертифікатів, які б підтверджували заявлені характеристики своїх фільтрів. Продавець 2 також використовує неперевірені твердження про свій продукт. Отже, тут можливе застосування принципу нечистих рук. У такій ситуації суд може застосувати його до продавця 2.

Обґрунтування: продавець 2 сам використовує false advertising methods, роблячи неперевірені твердження про свій продукт; продавець 2 знав або мав знати, що його дії неправомірні. Можливі наслідки – суд відмовить продавцю 2 в задоволенні його позову або накладе санкції на продавця 2.

Наша практика показує, що багато продавців на Amazon розуміють, що це порушення. Однак сподівання, що "якось пронесе", не завжди справджуються.

Такий механізм може бути застосований до будь-якого продавця. Отже, варто не лише контролювати свій бізнес, а й спостерігати за іншими продавцями у вашій категорії. Помилка, знайдена в конкурента, може допомогти "викинути" його з бізнесу на певний період і навіть довести до банкрутства.