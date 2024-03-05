МАГАТЕ з початку війни надало українським АЕС обладнання на 8,5 мільйона євро

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) після початку великої війни надало Україні обладнання для електростанцій на суму понад 8,5 млн євро.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ, передає Укрінформ.

"З листопада 2023 року Агентство організувало п'ять постачань обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки в Україну, в результаті чого загальна вартість поставок з початку війни сягнула понад 8,5 млн євро. Агентство, також продовжувало здійснювати свою програму медичної допомоги", - розповів він.

Також тривають дискусії щодо визначення потреб у ліквідації наслідків затоплення в Херсонській області. МАГАТЕ також "підготувало пропозицію щодо першого етапу підтримки у сфері безпеки та захисту радіоактивних джерел в Україні".

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Глава МАГАТЕ зазначив, що Хмельницька, Південноукраїнська та Рівненська АЕС продовжують виробляти електроенергію для енергосистеми України.

"За звітний період не було зафіксовано випадків, коли діючі АЕС були змушені зменшувати виробництво електроенергії через війну. Однак часті сигнали повітряної тривоги підкреслюють небезпечність військового конфлікту для ядерної безпеки та захищеності цих об'єктів", - сказав він.

За словами Гроссі, за останні три місяці ротації персоналу Агентства на всіх ядерних майданчиках були проведені за планом і без затримок. На всіх п'яти АЕС в Україні було розгорнуто 98 місій у складі 131 співробітника МАГАТЕ в рамках постійної присутності.

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Нагадуємо:

Гендиретор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 5 березня зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним, у ході якої, зокрема, планує дізнатися його бачення щодо подальшої роботи та забезпечення безпеки Запорізької АЕС.