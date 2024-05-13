Держборг України з 2022 року став дешевшим в 1,4 раза – Мінфін

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня 2024 року становив 5,92 трлн грн, або 151,1 млрд дол: за перший квартал 2024 року він збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому - на 5,7 млрд дол.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Це сталося внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Така динаміка прослідковується як протягом звітного кварталу, так і за останні декілька років, додали у Мінфіні.

Так, із 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза - з 7,79% до 5,57%, а середньозважена строковість - збільшилася в 1,6 раза: з 6,27 років до 10,04 років.

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"У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 53,8%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 27,4%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ - 2,8%", - пояснили в Мінфіні.

А в розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро - 33,2%, долар США - 26,3%, гривні - 25,9%, СПЗ - 10,8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах - 3,8%.

Нагадаємо:

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У січні-березні 2024 року Міністерство фінансів провело 46 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту держбюджету.

Економічна правда