"АрселорМіттал Кривий Ріг" вивів з простою додаткові потужності

Найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" у квітні 2024 року запустив дві коксові батареї та доменну піч - це дозволило збільшити виробництво сталі та прокату.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Після ремонту було відновлено роботу доменної печі № 6, а також розпочато виробництво коксу на коксових батареях № 3 і 4", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це дозволило збільшити виробництво сталі та прокату: у порівнянні з квітнем 2023 виробництво сталі виросло на 90% (з 86 до 163 тис тонн), прокату - на 95% (з 78 до 152 тис тонн).

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Обсяги виробництва зросли і в порівнянні з березнем 2024 року - чавуну вироблено більше на 28%, сталі - на 31%, прокату - на 31%, заявили в компанії.

"Гірничий департамент також зміг суттєво наростити виробництво залізорудного концентрату як в порівнянні з попереднім місяцем - на 14%, так і порівняно з квітнем минулого року - на 112% (з 351 тис. тонн до 744 тис. тонн)", - додали в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує у 2024 році збільшити навантаження виробничих до 50 %, шляхом роботи двох доменних печей.

Економічна правда