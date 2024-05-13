Норвезький нафтогазовий гігант витіснив з Європи колишнього лідера "Газпром"

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Постачання газу в ЄС знову залежить від одного нафтогазового гіганту Equinor, який зайняв місце колишнього лідера російське ПАТ "Газпром".

Про це пише Bloomberg.

Норвезький нафтогазовий гігант Equinor витіснив лідера європейського газового ринку, яким раніше був російський "Газпром" .

Наразі Норвегія постачає 30% газу ЄС, а "Газпром" до війни забезпечував близько 35% усього газу Європи до війни. Із понад 109 млрд кубометрів природного газу, експортованого Норвегією в Європу у 2023 році, приблизно дві третини продавав Equinor.

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"Оскільки ціни на газ у Норвегії вищі, ніж у Росії, після того, як російський експорт скоротився, виникло певне обурення через те, що Норвегія отримує вигоду за рахунок Європи", - зазначає видання і додає, що нова роль Норвегії як постачальника газу в Європу була дуже прибутковою — у 2022 році експорт газу сягнув рекордної позначки в 1,4 трильйона крон (130 мільярдів доларів США).

Зростаюча актуальність Equinor у Європі привернула увагу минулого літа, коли компанія оголосила, що технічне обслуговування деяких з її найбільших газових об’єктів було продовжено. За кілька хвилин ціни на газ зросли майже на 20%.

Як зазначають, реакція була особливо сильною, оскільки трейдери здебільшого робили ставку на те, що ціни впадуть. Млявий попит і той факт, що запаси газу в регіоні будуть заповнені до кінця літа, привели їх до думки, що Європа нарешті подолала найгірше енергетичної кризи. Незвично спекотна погода на континенті, яка зазвичай збільшує споживання енергії, посилила занепокоєння.

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Нагадаємо:

Російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останніх 25 років, але Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній.