Легалізували в Україні 25 мільйонів прибутку з Росії: шахраям оголосили підозру

Слідчі Нацполіції оголосили підозру шахраям, які легалізували в Україні понад 25 млн грн незаконного прибутку, отриманого у співпраці з РФ.

Про це повідомляє пресслуєба Нацполіції.

Підкреслюється, що під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі "Яндекс", соцмережі "Вконтакте" та на розважальному порталі "Дзен.ру". Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації "Газпром" та одного з найбільших банків РФ "Тінькофф".

"Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів у криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу "Garantex".

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В Україні, Великобританії та США на неї наклали санкції За даними одного з найвпливовіших економічних видань США The Wall Street Journal, ця російська біржа переміщує гроші для злочинних угруповань, багатих росіян і терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС", - йдеться у повідомленні.

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти, після чого вносились на банківські рахунки через підставних осіб, які не знали, що беруть участь у злочині.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, шахраї залучили 12 осіб серед своїх знайомих та друзів за символічну грошову винагороду і переконували, що використання їх паспортних та банківських даних не призведе до жодних наслідків, додали в Нацполіції.

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Повідомляється, що без сплати податків фігуранти встигли легалізувати в Україні більше 25 мільйонів гривень, отриманих у ході співпраці з Росією.

"Слідчі Нацполіції вже встановили двох учасників злочинної схеми - 26-річних мешканців міста Києва - і оголосили їм про підозру за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ), та відмивання (легалізація) доходів, одержаних злочинним шляхом в великому розмірі (ч. 2 ст. 209 ККУ)", - додали у відомстві.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Економічна правда