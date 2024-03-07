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Из-за профицита электроэнергии энергоблоки АЭС перевели на пониженную нагрузку

Четверг, 7 марта 2024, 16:25 - Артур Крыжный
 
GettyImages

Из-за профицита электроэнергии энергоблоки украинских АЭС перевели на пониженную нагрузку. Сейчас они суммарно производят 6950 МВт электричества.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В связи с профицитом электроэнергии, который фиксируется в энергосистеме Украины вторую неделю подряд, несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности и АО "НАЭК "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам", - говорится в сообщении.

Ремонтную кампанию на АЭС планировали начать с 13 марта. Однако текущая ситуация позволяет начать работы на пять суток раньше - с 8 марта. Благодаря этому удастся быстрее подготовить атомные энергоблоки к осенне-зимнему периоду 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, в том числе и перезагрузки топлива.

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По состоянию на 7 марта украинские АЭС генерируют 6950 МВт.

АЭС энергетика Энергоатом
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