Майже 16 тисяч підприємців отримали гранти за програмою "єРобота" на 8 мільярдів 

За час роботи урядового проєкту "єРобота" майже 16 тис підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу, на загальну суму в 8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

"Від початку запуску грантових програм "єРобота" держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти 8 млрд гривень. На сьогодні грантові кошти вже отримали майже 16 тисяч підприємців в усіх регіонах країни. Загалом отримувачі грантів створять понад 47 тисяч нових робочих місць", – зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

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З початку запуску проєкту у липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 14 694 мікрогранти на 3,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 657 грантів на 3,4 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 195 грантів на 860 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 431 грант на 188 млн грн.

Додається, що подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія.

Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

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Нагадаємо:

Виробники дронів можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень за програмою "єРобота", що реалізується за участю Ощадбанку.