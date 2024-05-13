"Енергоатом" та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві атомних енергоблоків в Україні
НАЕК "Енергоатом" та корейська компанія Hyundai Engineering and Construction домовилися про співпрацю у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, документ, зокрема, передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.
За словами міністра енергетики, Германа Галущенка, відповідні домовленості є важливими для будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.
"Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно будуємо в Україні енергетику, яка відповідає найкращим світовим стандартам", – наголосив міністр.
Також виконуючий обов'язки голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петро Котін відзначив, що Південна Корея має розвинуту атомну енергетику і експертизу в атомній галузі. НАЕК "Енергоатом" зацікавлений в розвитку співпраці з компанією Hyundai, яка є однією зі світових лідерів на цьому ринку.
Додається, що меморандум про співпрацю між компаніями було розроблено відповідно до домовленостей, закріплених у листі про наміри, які підписано під час Всесвітньої ядерної виставки в Парижі наприкінці листопада 2023 року.
Нагадаємо:
"Енергоатом" розпочав підготовчі роботи з будівництва двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС. Нові блоки збільшать потужність станції на 66% (з 3 до 5 тисяч МВт).