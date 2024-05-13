Новини 13 травня: ЄС продовжив пільгову торгівлю з Україною, Рада пропонує заборонити рекламу азартних ігор
Про торгівлю з ЄС. 13 травня Рада Євросоюзу схвалила призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік.
Про гральний бізнес. У Верховній Раді планують повністю заборонити рекламу азартних ігор, крім безпосередньо в гральних закладах.
Про імпорт електроенергії. У понеділок, 13 травня, заплановано рекордний обсяг імпорту електроенергії в Україну протягом доби з п'яти країн Європи у розмірі 19,4 тисячі МВт-год.
Про метро на Виноградар. КП "Київський метрополітен" оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд грн.
Про обмеження енергоспоживання. Через значні пошкодження енергоінфраструктури і нестачу електроенергії у вечірні години планують обмежувати промислових споживачів.
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