"Енергоатом" планує скоротити строки планових ремонтів на АЕС

НАЕК "Енергоатом" планує у 2024 році скоротити тривалість планово-попереджувальних робіт на атомних енергоблоках до 612 діб.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Енергоатом" проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів. Адже чим менше енергоблок перебуває в ремонті – тим більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України", - йдеться у повідомленні.

Так, цьогоріч компанія планує сумарну тривалість ремонтів у 612 діб, тоді як у 2023 році ремонти тривали 618 діб, у 2022 році - 634 доби.

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При цьому торік на чотирьох енергоблоках виконували капітальні ремонти, які є довшими за тривалістю проведення робіт.

Крім того, на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС тривали роботи із подовження терміну його експлуатації.

"Вперше в Україні всі необхідні процедури та експертизи для отримання відповідного висновку здійснювались згідно із західними стандартами. Раніше такий процес потребував виведення блока в ремонт щонайменше на 100 діб", - зауважили в Енергоатомі.

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Нагадаємо:

"Енергоатом" досяг рекордного 100%-го коефіцієнта використання встановленої потужності (КВВП) енергоблоків АЕС протягом опалювального сезону. Цей показник відображає скільки часу протягом холодів блоки працювали безупинно і виробляли електроенергію.