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"Енергоатом" досяг рекордного показника ефективності роботи енергоблоків АЕС

Четвер, 29 лютого 2024, 11:45 - Артур Крижний

"Енергоатом" досяг рекордного 100%-го коефіцієнта використання встановленої потужності (КВВП) енергоблоків АЕС протягом опалювального сезону. Цей показник відображає скільки часу протягом холодів блоки працювали безупинно і виробляли електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Вперше в історії вітчизняної атомної енергетики вдалось досягнути 100%-го коефіцієнту використання встановленої потужності. Блоки працюють на максимумі весь осінньо-зимовий період. Цього вдалося досягти завдяки технологічним рішенням і висококласній роботі нової команди НАЕК", - йдеться у повідомленні.

Відсотки використання енергоблоків зростали протягом останніх років: з 64,7% у 2020-2021 роках до 100% у 2023-2024 роках.

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Нагадаємо: 

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Україна планує будівництво нових атомних енергоблоків, щоб компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС, оскільки невідомо, в якому стані станція буде знаходитися після деокупації.

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