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В "Дії" тестують посвідчення ветерана

Понеділок, 13 травня 2024, 18:13 - Ігор Пилипів
 
фото: Telegram Михайла Федорова

У застосунку "Дія" планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі", – зазначив Федоров. 

Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта у "Дії" та картки платника податків (РНОКПП). 

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Для участі в бета-тесті потрібно бути:

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції Гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Зареєструватись на тестування можна в чатботі

Економічна правда.

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Мінцифри Дія
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