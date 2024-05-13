В "Дії" тестують посвідчення ветерана
Понеділок, 13 травня 2024, 18:13 -
У застосунку "Дія" планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.
Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі", – зазначив Федоров.
Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта у "Дії" та картки платника податків (РНОКПП).
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Для участі в бета-тесті потрібно бути:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції Гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.
Зареєструватись на тестування можна в чатботі.
Економічна правда.
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