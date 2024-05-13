В "Дії" тестують посвідчення ветерана

фото: Telegram Михайла Федорова

У застосунку "Дія" планують додати посвідчення ветерана, наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі", – зазначив Федоров.

Протестувати новий документ у застосунку можна за наявності паспорта у "Дії" та картки платника податків (РНОКПП).

Реклама:

Для участі в бета-тесті потрібно бути:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції Гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Зареєструватись на тестування можна в чатботі.

Економічна правда.

Реклама: