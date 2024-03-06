Нацбанку не вдалося стягнути нерухомість бізнесмена Клімова в Одесі

Національний банк (НБУ) не зміг стягнути нерухомість, яка належить компанії "Укрбудспецтех", кінцевим бенефіціаром збанкрутілої фірми є одеський екснардеп Леонід Клімов.

Про це ідеться в оголошенні на сайті Верховного суду, повідомляє Liga.net

"Укрбудспецтех" визнали організацією-банкрутом та відкрили проти неї ліквідаційну процедуру. Водночас їй належить низка об’єктів елітної нерухомості в Одесі, на яку претендував НБУ. Адже "Укрбудспецтех" є майновим поручителем за зобов’язаннями "Імексбанку" — який має заборгованість перед НБУ — і в результаті чого ще у 2015 році його визнали неплатоспроможним. На момент ухвалення цього рішення контролював банк теж Клімов.

Після банкрутства у НБУ розпочали процес повернення грошей, заборговані "Імексбанком", — і заходи також передбачали стягнення нерухомості "Укрбудспецтеху" як у ролі майнового поручителя.

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Але в результаті НБУ не вдалося заволодіти нерухомістю, оскільки кредитором "Укрбудспецтеху" є фондова група, яка керується Клімовим, — і вона добилася судової заборони на стягнення майна.

І тепер борг перед НБУ гаситимуть, продаючи майно, а не привласнюючи його, як планувалося.

"Кошти, отримані від продажу майна підприємства, будуть спрямовані на погашення боргів Імексбанк перед Національним банком", – пояснили у пресслужбі НБУ.

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Згідно з даними із судового реєстру, "Укрбудспецтех" володіє 11 об’єктами нерухомості в Одесі, загальна площа яких складає 122 тис м2. Серед такого майна є, наприклад, будівля одеського ЦУМу, а ще декілька бізнес-центрів абощо.

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Прокуратура проти американців: кому дістанеться стадіон "Чорноморець"

Нагадаємо:

Колишній власник стадіону "Чорноморець" та президент однойменного футбольного клубу Леонід Клімов вивів з власного "Імексбанку" 8,3 млрд грн, переписавши стадіон під заставу для 41 кредитного договору.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду Києва проти Леоніда Клімова про відшкодування збитків акціонерного товариства "Імексбанк" на суму близько 8,4 млрд грн.

Економічна правда