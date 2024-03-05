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Нацбанк оголосив перелік системно важливих банків

Вівторок, 5 березня 2024, 13:40 - Анастасія Жарикова

Національний банк підтвердив статус системної важливості для 15 банків, що були в цьому переліку у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор провів щорічний перегляд показників діяльності банків за встановленими критеріями.

До переліку системно важливих банків увійшли: 

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  • АТ "А-БАНК";
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
  • АТ "КРЕДОБАНК";
  • АТ "ОТП БАНК";
  • АТ "Ощадбанк";
  • АБ "Південний";
  • АТ КБ "ПриватБанк";
  • АТ "ПУМБ";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "СЕНС БАНК";
  • АТ "ТАСКОМБАНК";
  • АБ "УКРГАЗБАНК";
  • АТ "Укрексімбанк";
  • АТ "УКРСИББАНК";
  • АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Перелік системно важливих банків затвердили рішенням Правління НБУ від 29 лютого.

Нагадуємо:

Національний банк за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. 

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