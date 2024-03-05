Нацбанк оголосив перелік системно важливих банків
Вівторок, 5 березня 2024, 13:40 -
Національний банк підтвердив статус системної важливості для 15 банків, що були в цьому переліку у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Регулятор провів щорічний перегляд показників діяльності банків за встановленими критеріями.
До переліку системно важливих банків увійшли:
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- АТ "А-БАНК";
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
- АТ "КРЕДОБАНК";
- АТ "ОТП БАНК";
- АТ "Ощадбанк";
- АБ "Південний";
- АТ КБ "ПриватБанк";
- АТ "ПУМБ";
- АТ "Райффайзен Банк";
- АТ "СЕНС БАНК";
- АТ "ТАСКОМБАНК";
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АТ "Укрексімбанк";
- АТ "УКРСИББАНК";
- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
Перелік системно важливих банків затвердили рішенням Правління НБУ від 29 лютого.
Нагадуємо:
Національний банк за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.
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