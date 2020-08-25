Стадіон "Чорноморець" використали для виведення 8,3 мільярдів з "Імексбанку"

Колишній власник стадіону "Чорноморець" та президент однойменного футбольного клубу Леонід Клімов вивів з власного "Імексбанку" 8,3 млрд грн, переписавши стадіон під заставу для 41 кредитного договору.

Про це йдеться у статті ЕП.

"У 2011 році стадіон забезпечував один кредитний договір на 70 млн грн, у 2012 році – п'ять договорів на 480 млн грн, у вересні 2014 року – до 18 угод на 3,03 млрд грн, а з грудня 2014 року стадіон забезпечував виконання 41 кредитного договору на 8,3 млрд грн", - йдеться у матеріалі.

"Імексбанк" визнали банкрутом у 2015 році.

ЕП раніше вже писала, що 90% балансової вартості банку становили кредити, надані різним компаніям протягом 2011-2014 років. Кінцевим бенефіціаром більшості позичальників був власник банку Леонід Клімов.

Чимало цих позик були забезпечені спортивною ареною. Обсяг угод, де був заставлений стадіон "Чорноморець", значно виріс у вересні-грудні 2014 року – якраз перед виведенням банку з ринку.

Зазначається, що в останні місяці 2014 року з банку вивели високоліквідні застави (іпотека, нерухомість, нежитлові будівлі) через розірвання договорів застави. Згодом деякі ексзаставодавці та позичальники змінили склад засновників на громадян Молдови (жителів містечка Басарабяска. – ЕП) та перереєструвалися в інші області України.

При цьому, хоча держава і отримала стадіон у власність, контролювати його продовжували структури, пов'язані з Клімовим.

"Спочатку це була компанія, якій в останні дні грудня 2014 року стадіон передали в довірче управління. Пізніше за домовленістю ФГВФО і Федерації футболу туди увійшла керівна компанія ФФУ.

Проте, за словами співрозмовника у фонді, це нічого не змінило", - йдеться у статті.

"Юридично ФФУ туди зайшли, але фізично – ні. Вони нічого не контролювали і не контролюють", – наголосив співрозмовник ЕП.

Зазначимо, що у квітні 2020 року уже екстренер ФК "Чорноморець" Остап Маркевич в одному з інтерв'ю розповідав про фінансові проблеми клубу та його керівництва.

Читайте детальніше у статті: Прокуратура проти американців: кому дістанеться стадіон "Чорноморець"

Економічна правда