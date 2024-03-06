Нацбанку не удалось взыскать недвижимость бизнесмена Климова в Одессе

Национальный банк (НБУ) не смог взыскать недвижимость, которая принадлежит компании "Укрбудспецтех", конечным бенефициаром обанкротившейся фирмы является одесский экс-нардеп Леонид Климов.

Об этом говорится в объявлении на сайте Верховного суда, сообщает Liga.net

"Укрбудспецтех" признали организацией-банкротом и открыли против нее ликвидационную процедуру. В то же время ей принадлежит ряд объектов элитной недвижимости в Одессе, на которую претендовал НБУ. Ведь "Укрбудспецтех" является имущественным поручителем по обязательствам "Имэксбанка" - который имеет задолженность перед НБУ - и в результате чего еще в 2015 году его признали неплатежеспособным. На момент принятия этого решения контролировал банк тоже Климов.

После банкротства в НБУ начали процесс возврата денег, задолженных "Имэксбанком", - и меры также предусматривали взыскание недвижимости "Укрбудспецтеха" как в роли имущественного поручителя.

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Но в итоге НБУ не удалось завладеть недвижимостью, поскольку кредитором "Укрбудспецтеха" является фондовая группа, которая управляется Климовым, - и она добилась судебного запрета на взыскание имущества.

И теперь долг перед НБУ будут гасить, продавая имущество, а не присваивая его, как планировалось.

"Средства, полученные от продажи имущества предприятия, будут направлены на погашение долгов Имэксбанка перед Национальным банком", - пояснили в пресс-службе НБУ.

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Согласно данным из судебного реестра, "Укрбудспецтех" владеет 11 объектами недвижимости в Одессе, общая площадь которых составляет 122 тыс м2. Среди такого имущества есть, например, здание одесского ЦУМа, а еще несколько бизнес-центров и т.д.

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Прокуратура против американцев: кому достанется стадион "Черноморец"

Напомним:

Бывший владелец стадиона "Черноморец" и президент одноименного футбольного клуба Леонид Климов вывел из собственного "Имэксбанка" 8,3 млрд грн, переписав стадион под залог для 41 кредитного договора.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд Киева против Леонида Климова о возмещении убытков акционерного общества "Имэксбанк" на сумму около 8,4 млрд грн.

Экономическая правда