У 2023 році українці більше користувалися безготівковими платежами

Близько 90% безготівкових операцій у торговельному сегменті за 2023 рік здійснювали з використанням безконтактної та NFC-технологій оплати.

Про це свідчить аналіз статистичних даних щодо операцій з платіжними картками, повідомляє НБУ.

Відтак загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, склала 7, 912 млрд одиниць. Тоді як сума всіх операцій — 6, 14 трлн грн. Із них безпосередньо в Україні здійснили 91,9% операцій від їхньої кількості та 90,4% від суми всіх операцій відповідно.

У НБУ підкреслюють, що це позитивна динаміка, адже кількісна частка безготівкових операцій з використанням платіжних карток за сумою становить 65% від загальної суми всіх операцій. Тобто тенденція на безготівкові операції зростає: у 2021 році цей показник складав 61%.

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І найбільше операцій припало саме на розрахунки в торговельній мережі — близько 70% за їхньою кількістю. Але за сумою переважають операції грошових переказів з картки на картку — 37,1%.

У аналізі додають, що наразі більше, ніж половина (58,7%) активних платіжних карток, — безконтактні.

Нагадаємо:

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В Україні кількість безготівкових операцій продовжує зростати, за третій квартал 2023 року їхня частка за сумою зросла до 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю — досягає показника у 93,5%.

Економічна правда