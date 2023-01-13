Борги Імексбанку: Фонд гарантування судитиметься з Клімовим за 8 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізосіб подав позов до Господарського суду Києва про відшкодування 8,4 млрд грн збитків Імексбанку проти власника банку та засновника ФК "Чорноморець" Леоніда Клімова.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів (ФГВФО).

Фонд зібрав докази про виведення менеджментом коштів з банку на користь Клімова через схемне кредитування 36 позичальників. Йдеться про 41 кредитну угоду, або майже 56% балансового кредитного портфелю.

Ці позичальники були пов’язані з Клімовим та мали проблеми з фінансовим станом, тож згідно вимог до управління кредитним ризиком взагалі не мали отримувати кредитів в банку. Попри неповернення кредитів, з 2013 року банк неодноразово надавав їм відтермінування сплати боргу і вивів з під застави високоліквідне забезпечення.

У переліку втрачених застав ФГВФО зазначає майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, елітні котеджі в Одеській області, комерційна нерухомість, депозитні кошти. Документально підтверджено виведення забезпечення на понад 7,1 млрд грн. Фонд називає такі дії схемою для уникнення стягнення коштів за рахунок застав.

Зрештою, єдиним забезпеченням за вказаними кредитами залишився стадіон "Чорноморець", проте його вартість була значно нижче боргів за кредитами. Оцінку об’єкту безпідставно збільшував залучений банком оцінювачем: від 2,1 млрд грн у 2011 році до 7,8 млрд грн у 2014 році. Для порівняння, це вдвічі дорожче за НСК "Олімпійський". Зрештою, борг за кредитами на 13,4 млрд грн залишився непогашеним.

Крім того, нерухомість та майнові права на об’єкти незавершеного будівництва за 13 кредитними угодами були замінені на фіктивну заставу. Як наслідок, замість твердої застави за кредитами було оформлено майнові права за попередніми угодами купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок на Одещині. Такі угоди тоді взагалі не могли бути укладені через дію мораторію, тож Імексбанк втратив застави на понад 2 млрд грн.

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"Вказані дії стали причиною неплатоспроможності Банку і нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами під час процедури ліквідації", – резюмують в Фонді.

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Нагадуємо:

Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення "Імексбанку" до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.

Колишній власник стадіону "Чорноморець" та президент однойменного футбольного клубу Леонід Клімов вивів з власного "Імексбанку" 8,3 млрд грн, переписавши стадіон під заставу для 41 кредитного договору.