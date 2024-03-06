Внаслідок нічної дронової атаки без електрики залишається понад 2500 споживачів

Ночью 6 марта российские оккупанты совершили дроновые атаки по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак пострадали энергообъекты в Хмельницкой и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В Хмельницкой области из-за атаки были обесточены 30 населенных пунктов, без электроснабжения оставалось 14 425 потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на утро остаются обесточенными 7 населенных пунктов области (2506 потребителей).

В Одесской области из-за боевых действий обесточены 234 потребителя. Ремонтные бригады планируют возобновить энергопитание в течение дня.

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По сообщению НЭК "Укрэнерго", ночная атака не нанесла критических последствий для работы энергосистемы.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 398 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Также остаются обесточенными потребители в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской областей.