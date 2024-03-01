Цієї зими Україна залучала рекордний обсяг аварійної допомоги для енергосистеми – "Укренерго"

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Для проходження зимового періоду без застосування графіків відключень Україна залучала рекордний обсяг аварійної допомоги з ЄС.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час зустрічі "Підсумки опалювального сезону 2023-2024: економіка під обстрілом".

За його словами, питання достатності генерації в енергосистемі зберігається навіть після проходження зимового періоду.

Крім того, попри те, що під час проходження опалювальному сезоні споживач не відчув проблем із відключеннями, час від часу дефіцит генерації давався взнаки.

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Зазначається, що Україна цієї зими залучала рекордний обсяг аварійної допомоги. Глава "Укренерго" тако наголосив, дефіцит в енергосистемі може виникнути не тільки взимку, адже його загроза зберігається і в влітку, коли проходять планові ремонти на електростанціях.

Кудрицький додав, що надзвичайно важливим є відновлення тих енергоблоків, які були пошкоджені минулого року.

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Нагадаємо:

У листопаді європейська мережа операторів системи передавання електроенергії ENTSO-E збільшила можливості для поставок в Україну на 500 МВт до 1 700 МВт.