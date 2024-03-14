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Антимонопольний комітет дозволив "Укрнафті" отримати контроль над АЗС Glusco

Четвер, 14 березня 2024, 17:25 - Артур Крижний
 
Glusco

Антимонопольний комітет надав ПАТ "Укрнафта" дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco. 

Про це йдеться у відповідному розпорядженні АМКУ.

"Надано дозвіл ПАТ "Укрнафта" на набуття в управління частки в статутному капіталі ТОВ "Глуско Рітейл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", — йдеться в одному із рішень.

Аналогічні рішення були прийняті стосовно концентрації й "Глуско Україна" й всіх пов’язаних із нею компаній.

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Нагадаємо:

У вересні Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів компанії Glusco.

ПАТ "Укрнафта" залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті", сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.

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Укрнафта АМКУ
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Економічна правда
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