"Укрнафта" отримала нову наглядову раду: хто до неї увійшов

фото: нафтогаз

ПАТ "Укрнафта", яка є частиною Групи "Нафтогаз", отримала новообрану наглядову раду, до якої увійшло три незалежні члени та два представники акціонерів - Міністерства оборони України та НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Склад наглядової ради затвердили на загальних зборах акціонерів компанії 6 березня.

"Група "Нафтогаз" зробила ще один великий крок до проведення реформи корпоративного управління на стратегічно важливих державних підприємствах України. Ми продовжимо послідовне впровадження корпуправління на всіх ключових підприємствах Групи.

Реклама:

Впевнений, що обрання незалежної наглядової ради "Укрнафти" сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", - заявив голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Процедура обрання та призначення ради здійснювалась відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності. Трьох незалежних членів обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу", - додали в "Нафтогазі".

Незалежними членами стали:

Реклама:

Тім Додсон. У "Нафтогазі" заявили, що він має понад 40-річний досвід у сферах видобутку та геології, був виконавчим віце-президентом у Equinor, наразі очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd, яка спеціалізується на переробці нафтових відходів.

Іренеуш Фонфара - фахівець у фінансовому, промисловому та нафтогазовому секторах з понад 30-річним досвідом роботи, зазначили у "Нафтогазі". Протягом 8 років він очолював найбільшу нафтопереробну компанію в країнах Балтії Orlen Lietuva, завод якої переробляє 10 млн тонн нафти на рік.

Дункан Найтінгейл. За даними "Нафтогазу", він має понад 30-річний досвід у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом у пошуку нафтових та газових резервів в країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу. Наразі є головним виконавчим директором та членом правління Blacksteel Energy, де під його керівництвом пройшла модернізація виробничих потужностей.

Акціонерів компанії представлятимуть Людмила Дараган - від Міністерства оборони України, та Роза Тапанова - від НАК "Нафтогаз України".

Людмила Дараган - дежсекретар Міноборони з веесня 2023 року. До цього вона була заступником голови ФДМУ Рустема Умєрова, який наразі очолює Міноборони.

Як повідомлялось, Роза Тапанова - чинний член наглядової ради Ощадбанку. До цього працювала в.о. голови Національного музею-меморіалу "Бабин Яр". Також працювала в юридичній компанії "Міжнародна правнича компанія", співзасновником і співвласником якої до 2019 року був керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Тапанова входила до попереднього складу наглядової ради "Укрнафти", сформованої після переходу компанії в управління Міноборони.

Нагадаємо:

Акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було вилучено "для потреб держави" та передано Міністерству оборони 6 листопада 2022 року.

Колишнього гендиректора мережі АЗС WOG Сергія Корецького було призначено директором "Укрнафти" та "Укртатнафти" 8 та 10 листопада 2022 року відповідно.

"Нафтогазу" належить 50% + 1 акція "Укрнафти" - ці акції не було вилучено.

Група компаній, неформально відома як група "Приват", яку пов'язують з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, володіла близько 42% акцій. Решта акцій належала близько 11 000 дрібних акціонерів, серед яких здебільшого - колишні або нинішні працівники компанії, інвестиційні та пенсійні фонди. Всі ці акції було вилучено державою разом з акціями групи "Приват".

Економічна правда