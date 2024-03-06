"Укрнафта" отримала нову наглядову раду: хто до неї увійшов
ПАТ "Укрнафта", яка є частиною Групи "Нафтогаз", отримала новообрану наглядову раду, до якої увійшло три незалежні члени та два представники акціонерів - Міністерства оборони України та НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Склад наглядової ради затвердили на загальних зборах акціонерів компанії 6 березня.
"Група "Нафтогаз" зробила ще один великий крок до проведення реформи корпоративного управління на стратегічно важливих державних підприємствах України. Ми продовжимо послідовне впровадження корпуправління на всіх ключових підприємствах Групи.
Впевнений, що обрання незалежної наглядової ради "Укрнафти" сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", - заявив голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
"Процедура обрання та призначення ради здійснювалась відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності. Трьох незалежних членів обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу", - додали в "Нафтогазі".
Незалежними членами стали:
- Тім Додсон. У "Нафтогазі" заявили, що він має понад 40-річний досвід у сферах видобутку та геології, був виконавчим віце-президентом у Equinor, наразі очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd, яка спеціалізується на переробці нафтових відходів.
- Іренеуш Фонфара - фахівець у фінансовому, промисловому та нафтогазовому секторах з понад 30-річним досвідом роботи, зазначили у "Нафтогазі". Протягом 8 років він очолював найбільшу нафтопереробну компанію в країнах Балтії Orlen Lietuva, завод якої переробляє 10 млн тонн нафти на рік.
- Дункан Найтінгейл. За даними "Нафтогазу", він має понад 30-річний досвід у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом у пошуку нафтових та газових резервів в країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу. Наразі є головним виконавчим директором та членом правління Blacksteel Energy, де під його керівництвом пройшла модернізація виробничих потужностей.
Акціонерів компанії представлятимуть Людмила Дараган - від Міністерства оборони України, та Роза Тапанова - від НАК "Нафтогаз України".
Людмила Дараган - дежсекретар Міноборони з веесня 2023 року. До цього вона була заступником голови ФДМУ Рустема Умєрова, який наразі очолює Міноборони.
Як повідомлялось, Роза Тапанова - чинний член наглядової ради Ощадбанку. До цього працювала в.о. голови Національного музею-меморіалу "Бабин Яр". Також працювала в юридичній компанії "Міжнародна правнича компанія", співзасновником і співвласником якої до 2019 року був керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Тапанова входила до попереднього складу наглядової ради "Укрнафти", сформованої після переходу компанії в управління Міноборони.
Нагадаємо:
Акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було вилучено "для потреб держави" та передано Міністерству оборони 6 листопада 2022 року.
Колишнього гендиректора мережі АЗС WOG Сергія Корецького було призначено директором "Укрнафти" та "Укртатнафти" 8 та 10 листопада 2022 року відповідно.
"Нафтогазу" належить 50% + 1 акція "Укрнафти" - ці акції не було вилучено.
Група компаній, неформально відома як група "Приват", яку пов'язують з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, володіла близько 42% акцій. Решта акцій належала близько 11 000 дрібних акціонерів, серед яких здебільшого - колишні або нинішні працівники компанії, інвестиційні та пенсійні фонди. Всі ці акції було вилучено державою разом з акціями групи "Приват".
Економічна правда