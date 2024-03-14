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Антимонопольный комитет разрешил "Укрнафте" получить контроль над АЗС Glusco

Четверг, 14 марта 2024, 17:25 - Артур Крыжный
 
Glusco

Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении АМКУ.

"Дано разрешение ПАО "Укрнафта" на приобретение в управление доли в уставном капитале ООО "Глуско Ритейл", обеспечивающего превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", — говорится в одном из решений.

Аналогичные решения были приняты в отношении концентрации и "Глуско Украина" и всех связанных с ней компаний.

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Напомним:

В сентябре 2023 года Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активами компании Glusco.

ПАО "Укрнафта" осталась управителем арестованных активов Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти", уплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.

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Укрнафта ТЭК
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Экономическая правда
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