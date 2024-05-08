Росія намагається добратися до даних щодо військової підтримки України - польський міністр

Враховуючи ключову роль Польщі як хабу з постачання зброї для України, Росія за допомогою кібератак намагається отримати доступ до інформації про обсяги військової допомоги.

Про це в інтервʼю ЕП розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Так, кількість російських кібератак на польську інфраструктуру щороку подвоюється, що змушує польський уряд створювати "кібернетичний щит".

Зокрема, польські спеціалісти постійно фіксують намагання росіян вразити критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання, сектори охорони здоровʼя та фінансів. Спостерігаються атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади.

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Оскільки Польща є важливим хабом з постачання зброї для України, Росія намагається отримати доступ до даних про цю допомогу. Під особливим кібернетичним захистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві, розташований неподалік українського кордону.

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