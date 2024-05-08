Raiffeisen після тиску США відмовився від угоди з Дерипаскою

reuters

Австрійський Raiffeisen Bank International після тиску з боку Вашингтона, який вимагав скасувати угоду, відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.

Про це пише Reuters.

"Зрив угоди став черговою невдачею для найбільшого західного банку в Росії, який вже зазнав критики за свої зв'язки з Москвою.

Цю заяву банк зробив після тижнів тиску на нього через його план купівлі частки в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Дерипаскою, з метою розблокування банківських коштів, які зараз заморожені в Росії", - пише агентство.

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"Під час нещодавніх обмінів думками з відповідними органами RBI не зміг досягти необхідного комфорту для того, щоб продовжити запропоновану транзакцію", - заявив банк у середу.

План "потрапив під вогонь" Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що посилює напруженість у відносинах між Вашингтоном і RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства з контролю за дотриманням санкцій OFAC, розповіли джерела Reuters.

Деякі австрійські посадовці також непублічно застерігали банк від угоди, вважаючи, що вона може бути оголошена порушенням санкцій, зазначили співрозмовники агентства.

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Raiffeisen хотів купити частку у віденській компанії Strabag у компанії, яку будівельна група визнала підконтрольною Дерипасці.

Дерипаска заперечує будь-які поточні зв'язки зі Strabag і називає західні санкції проти нього помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивій інформації. Американські посадовці, однак, підозрювали, що він отримає вигоду від продажу, кажуть джерела Reuters.

Strabag - одна з найбільших будівельних компаній Європи, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та розкішні апартаменти в Москві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Raiffeisen Bank international AG планує через складні транзакції вивести частину активів з Росії, що призведе до вигоди для російського олігарха Олега Дерипаски.

Пізніше стало відомо, що США тиснуть на Raiffeisen Bank International, аби той відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.

Австрійська влада також закликала Raiffeisen Bank International (РБІ) відмовитися від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку Сполучених Штатів.

Raiffeisen Bank заявляв, що угода повʼязана із Дерипаскою проходить ретельну оцінку ризиків.

Економічна правда