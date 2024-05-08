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Як трансформується економіка Харкова: досвід прифронтового міста

Середа, 8 травня 2024, 16:11 - Економічна правда

Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду економіки у квітні зі спеціальною темою: "Як трансформується економіка Харкова? Досвід прифронтового міста".

Харків – найбільше прифронтове місто в Україні, яке продовжує жити й працювати, попри постійні обстріли російської армії. На прикладі Харкова ми розглянемо, що відбувається з економікою великих прифронтових міст, їхніми бюджетами та людським капіталом.

Спільно з харківськими підприємцями та представниками місцевої влади обговоримо настрої бізнесу, та шляхи покращення становища Харкова зараз.

Традиційно економісти оглянуть зміни в економіці країни за квітень. Звіти за попередні місяці доступні на сайті ЦЕС.  А візуалізація даних – у Трекері економіки під час війни.

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Захід відбудеться 14 травня 17:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.

Розклад події:

17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

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17:05 – 17:30 Огляд української економіки у квітні, команда ЦЕС;

17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники:

  • Надія Бігун, заступниця міністра економіки України;
  • Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації;
  • Тетяна Гавриш, почесна консулка Федеративної Республіки Німеччина у Харкові;
  • Ігор Гуменний, президент UBC Group;
  • Ольга Шаповал, виконавча директорка Kharkiv IT Cluster.

Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Медіапартнер — Економічна правда.

Харків економіка
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