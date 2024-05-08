Як трансформується економіка Харкова: досвід прифронтового міста
Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду економіки у квітні зі спеціальною темою: "Як трансформується економіка Харкова? Досвід прифронтового міста".
Харків – найбільше прифронтове місто в Україні, яке продовжує жити й працювати, попри постійні обстріли російської армії. На прикладі Харкова ми розглянемо, що відбувається з економікою великих прифронтових міст, їхніми бюджетами та людським капіталом.
Спільно з харківськими підприємцями та представниками місцевої влади обговоримо настрої бізнесу, та шляхи покращення становища Харкова зараз.
Традиційно економісти оглянуть зміни в економіці країни за квітень. Звіти за попередні місяці доступні на сайті ЦЕС. А візуалізація даних – у Трекері економіки під час війни.
Захід відбудеться 14 травня 17:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.
Розклад події:
17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;
17:05 – 17:30 Огляд української економіки у квітні, команда ЦЕС;
17:30 – 18:30 Обговорення спеціальної теми. Запрошені учасники:
- Надія Бігун, заступниця міністра економіки України;
- Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації;
- Тетяна Гавриш, почесна консулка Федеративної Республіки Німеччина у Харкові;
- Ігор Гуменний, президент UBC Group;
- Ольга Шаповал, виконавча директорка Kharkiv IT Cluster.
Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.
Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.
Медіапартнер — Економічна правда.