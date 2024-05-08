УЗ відновила колії в Херсоні, пошкоджені внаслідок ранкового обстрілу РФ
Середа, 8 травня 2024, 16:41 -
"Укрзалізниця" заявила, що залізничники завершили ремонт ушкодженої в результаті ранкового обстрілу колії на станції Херсон.
Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.
"Завтрашні рейси - за розкладом", - уточнили в держкомпанії.
Нагадаємо:
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Росіяни зранку, 8 травня, обстріляли вокзал у Херсоні, рух поїзда №121/122 "Київ – Херсон – Київ" було тимчасово обмежено до Миколаєва.
Економічна правда
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