Уряд затвердив фінплан "Укрнафти" на 2024 рік з чистим прибутком у 18 мільярдів
Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік: чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Також проєктом фінансового плану на 2024 рік передбачено:
- 31 млрд грн податків та зборів;
- 8,7 млрд грн дивідендів державі.
У 2023 році "Укрнафта" заробила 24 млрд грн чистого прибутку, сплатила 26 млрд грн податків та зборів і перераховує понад 8 млрд грн дивідендів.
Нагадаємо:
ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету першу частину дивідендів - 3,9 млрд грн.
5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.