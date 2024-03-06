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Уряд затвердив фінплан "Укрнафти" на 2024 рік з чистим прибутком у 18 мільярдів

Середа, 6 березня 2024, 17:20 - Артур Крижний
 
Укрнафта

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік: чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також проєктом фінансового плану на 2024 рік передбачено:
- 31 млрд грн податків та зборів;
- 8,7 млрд грн дивідендів державі.

У 2023 році "Укрнафта" заробила 24 млрд грн чистого прибутку, сплатила 26 млрд грн податків та зборів і перераховує понад 8 млрд грн дивідендів.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету першу частину дивідендів - 3,9 млрд грн.

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5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.

Укрнафта
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