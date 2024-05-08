Доходи 300 нардепів у 2023 році збільшилися: хто отримав найбільше

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Минулого року 298 депутатів збільшили свої доходи, порівняно із 2022 роком. При цьому середня зарплата нардепів у 2023 році збільшилася на 36%.

Про це свідчать підрахунки аналітиків R&D центру YouControl

Сукупний дохід чинних нардепів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд грн. Так, 42% від суми складають доходи депутатів "Європейської Солідарності", 18% — "Слуги Народу", 12% — "Партії "За майбутнє", 6% — "Довіри", 5% — доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше ніж 10% від загальної суми.

"У 2023 році 298 народних обранців отримали більше доходу ніж у 2022 році, зменшилися доходи лише у 89 парламентарів", - йдеться у дослідженні.

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При цьому у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. У 2022 році більшу частину доходів зарплата складала у 270 депутатів.

Дані декларацій також свідчать про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36%: середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн порівняно із 468 тис. грн у 2022 році.

Найбільші суми заробітної плати за 2023 рік отримали члени фракції "Слуги народу" Руслан Стефанчук – 949 тис. грн та Олександр Мережко – 843 тис. грн.

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Загалом у фракції "Слуга народу" найбільший дохід у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна – 123,5 млн грн. При цьому основний дохід отриманий не депутаткою, а її чоловіком Юрієм Кормишкіним, який є власником фінансово-промислової групи "Південна Аграрно-Експортна Компанія".

Розмір сукупного доходу члена фракції "Батьківщина" Андрія Пузійчука з ФПГ "Фундамент" у 2023 році збільшився в понад 200 разів внаслідок отримання доходу його дружини Юлії Пузійчук.

Загальний дохід депутатів "Європейської Солідарності" за 2022-2023 рр. складає трохи більше ніж 3 млрд грн. Понад 95%, тобто 2,9 млрд грн від цієї суми, припадає на дохід Петра Порошенка.

У фракції "Голос" найбільші доходи отримали Ярослав Рущишин – 9,8 млн грн, Галина Васильченко – 8,9 млн грн та Юлія Клименко — 6,6 млн грн.

Серед представників депутатської групи "Партія "За майбутнє" найбільший дохід у 2023 році задекларував співвласник фінансово-промислової групи "Континіум" Степан Івахів – 236 млн грн.

Найзаможнішим у групі "Довіра" виявився депутат Борис Приходько, дохід якого за 2023 рік склав 227,9 млн грн.

Найбільший задекларований дохід у 2023 році серед нардепів групи "Відновлення України" отримав Ігор Кісільов – понад 38 млн грн.

У депутатській групі "Платформа за життя та мир" найбільший дохід отримав колишній соратник Медведчука Юрій Бойко – 54 млн грн, 28 млн грн з них отримала його дружина Віра, як подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка.

Серед позафракційних депутатів найбільший дохід вказала у декларації Олена Кондратюк – майже 85 млн грн.

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