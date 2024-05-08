Уряд створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону

Кабінет міністрів 8 травня створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону: до його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати та представники громад.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

"Крім того, активніше залучатимемо допомогу від партнерів і будемо працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

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Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", - заявив Шмигаль.

Він додав, що уряд також ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Економічна правда

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