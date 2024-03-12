Нова наглядова рада "Укрнафти", рекордні дивіденди "ОГТСУ": підсумки тижня для держкомпаній

Корпоративне управління держпідприємств

Довгоочікуваний закон про корпоративне управління держпідприємствами набув чинності. 5 березня 2024 року президент Зеленський підписав закон, який приводить систему корпоративного управління держпідприємствами у відповідність до Принципів ОЕСР з корпоративного управління держпідприємствами.

"Це важливий крок для забезпечення того, щоби держпідприємства працювали відповідно до принципів ОЕСР, зменшуючи можливості для корупції та забезпечуючи підзвітність керівників наглядовими радами, обраними за міжнародними стандартами", – відреагували посли G7. У МВФ додали, що імплементація закону матиме вирішальне значення для підвищення ефективності роботи держпідприємств.

Як ми повідомляли раніше, 22 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5593-д, який приводить систему корпоративного управління держпідприємств у відповідність до Принципів ОЕСР.

Зокрема, фінансові, інвестиційні та стратегічні плани держпідприємств на 2025 рік затверджуватимуться їхніми наглядовими радами, тоді як конкретні фінансові показники, включені до цих документів, а також листи очікування держпідприємств потребуватимуть погодження з Мінфіном та, в окремих випадках, Кабміном.

[Два з половиною роки тому ми писали, що 15 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5593-д у першому читанні.

Нещодавно ми повідомляли, що 5 лютого 2024 року Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради рекомендував прийняти законопроєкт № 5593-д в цілому.

Детальніше про вдосконалення правової бази для держпідприємств, запроваджене законом, читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]

"Укрнафта" отримала нову наглядову раду. На загальних зборах акціонерів 6 березня 2024 року було затверджено новий склад наглядової ради "Укрнафти".

До складу новообраної наглядової ради увійшли три незалежні члени та два представники акціонерів, призначені Міністерством оборони та "Нафтогазом".

До складу нової наглядової ради "Укрнафти" увійшли:

Тім Додсон – незалежний член. Має понад 40 років досвіду у видобутку та геології; голова, член правління низки британських та норвезьких компаній – Ennox Technology, New European Offshore та Sval Energi. Додсон є старшим радником у McKinsey & Company. З 1985 по 2021 рік працював у компанії Equinor (колишня Statoil), пройшовши шлях від каротажника та геолога до віцепрезидента зі стратегії.

Іренеуш Фафара – незалежний член. Має понад 30 років досвіду роботи у фінансах та нафтовій промисловості. Фафара був генеральним директором Orlen Lietuva, найбільшої нафтопереробної компанії Балтії (10 млн тонн нафти на рік). Був частиною успішного розвитку групи Orlen, додали в "Укрнафті". Наразі він є головою правління 4Cell Therapies S.A., членом правління Helix Biopharma Corporation, а також членом наглядової ради Rockbridge (Польща).

Данкан Найтінгейл – незалежний член. Має понад 30 років досвіду розробки та впровадження стратегій видобутку, зберігання та транспортування нафти в умовах високої операційної складності. Найтінгейл є генеральним директором канадської компанії Blacksteel Energy.

Людмила Дараган – представник акціонера від Міністерства оборони. З 2022 по 2023 рік була керівником апарату Фонду державного майна України (ФДМУ). З червня по вересень 2023 року Дараган була заступницею голови ФДМУ. На той час головою ФДМУ був нинішній міністр оборони Рустем Умєров. Після призначення Умєрова міністром оборони у вересні 2023 року Дараган стала державним секретарем Міністерства оборони. До цього у Верховній Раді 8-го скликання Дараган була помічником народного депутата Олексія Порошенка.

Роза Тапанова – представник акціонера від "Нафтогазу". Чинний член наглядової ради "Ощадбанку". До цього працювала в.о. голови Національного музею-меморіалу "Бабин Яр". Також працювала в юридичній компанії "Міжнародна правнича компанія", співзасновником і співвласником якої до 2019 року був керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Тапанова була членом попередньої наглядової ради "Укрнафти", призначеної після передачі компанії в управління Міноборони у листопаді 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було вилучено "для потреб держави" та передано Міністерству оборони 6 листопада 2022 року.

Вилучення відбулось відповідно до Закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного або надзвичайного стану", який зобов'язує державу згодом повернути вилучені активи власникам або виплатити їм справедливу компенсацію.

["Нафтогазу" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Ці акції не було вилучено. Група компаній, неформально відома як група "Приват", пов'язана з бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, володіла близько 42% акцій.

Решта акцій належала близько 11 тис. дрібних акціонерів, серед яких були колишні або нинішні працівники компанії, інвестиційні та пенсійні фонди. Всі ці акції було вилучено державою разом із акціями групи "Приват". – SOE Weekly.]

7 листопада 2022 року Міністерство оборони як новий акціонер "Укрнафти" призначило нову наглядову раду компанії.

Колишнього гендиректора мережі АЗС WOG Сергія Корецького було призначено директором "Укрнафти" та "Укртатнафти" 8 та 10 листопада 2022 року відповідно. Докладніше – в одному з наших попередніх дайджестів.