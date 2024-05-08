TikTok оскаржує в суді закон США, який вимагає продажу або заборони платформи

Платформа TikTok та її китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США з метою заблокувати закон, підписаний Байденом, який зобовʼязує продати соцмережу, якою користуються 170 млн американців, або заборонити її.

Про це пише Reuters.

Компанії подали позов до суду округу Колумбія, стверджуючи, що закон порушує Конституцію США з низки підстав, в тому числі суперечить Першій поправці до Конституції, яка захищає свободу слова.

Закон, підписаний Байденом 24 квітня, дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok або зіткнутися з забороною, підкреслює Reuters.

Реклама:

У позові йдеться про те, що продаж акцій "просто неможливий: ні з комерційної, ні з технологічної, ні з юридичної точки зору".

"Немає сумнівів: закон змусить закрити TikTok до 19 січня 2025 року, змусивши замовкнути 170 мільйонів американців, які використовують платформу для спілкування у спосіб, який неможливо повторити деінде", - йдеться у заяві компаній.

Білий дім заявив, що хоче бачити припинення китайської власності з міркувань національної безпеки, але не заборону TikTok. Білий дім та Міністерство юстиції США відмовилися коментувати позов.

Реклама:

"Позов є ще одним кроком TikTok, щоб випередити спроби закрити сервіс у США, оскільки такі компанії, як Snap і Meta прагнуть скористатися політичною невизначеністю TikTok, щоб відібрати рекламні гроші у свого конкурента", - додає агентство.

Провідний демократ у комітеті Палати представників з питань Китаю Раджа Крішнамурті заявив, що законодавство є "єдиним способом усунути загрозу національній безпеці, яку становить володіння компанією ByteDance такими застосунками, як TikTok".

"Замість того, щоб продовжувати свою оманливу тактику, компанії ByteDance час розпочати процес продажу акцій", - сказав він.

Компанії звернулися до суду округу Колумбія з проханням заборонити Генеральному прокурору США застосовувати закон, а також вимагають "перспективної судової заборони".

Згідно з позовом, 58% акцій ByteDance належать глобальним інституційним інвесторам, включаючи BlackRock, General Atlantic і Susquehanna International Group, 21% - китайському засновнику компанії і 21% - співробітникам, серед яких близько 7000 американців.

Нагадаємо:

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Економічна правда