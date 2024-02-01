“Укрнафта” домовилась про управління над Glusco, сплативши 21 мільйон до держбюджету

ФОТО: GLUSCO

ПАТ "Укрнафта" залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті", сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що "Укрнафта" перерахувала до держбюджету 21 млн грн в якості гарантованих платежів за управління мережею заправок Glusco.

У АРМА також підтвердили зберігання за "Укрнафтою" управління над мережею АЗК Glusco.

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"Обидві сторони досягли компромісу, і від цього виграла державна скарбниця та, відповідно, держава та народ України. АРМА та "Укрнафта" спільно розблокували шлях для ефективного управління майном колаборанта Віктора Медведчука, чиї активи відтепер зміцнюватимуть українську державність, а не руйнуватимуть її", – заявила очільниця АРМА Олена Дума.

Відповідно, АРМА відкликало свою ініціативу перед Кабінетом Міністрів України розірвати з "Укрнафта" договір управління мережею заправок Glusco"

Крім того, "Укрнафта" спільно з АРМА підписали спільну заяву на концентрацію на адресу Антимонопольного комітету України. Після погодження з АМКУ "Укрнафта" зможе розпочати фактичне управління мережею АЗК Glusco.

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Нагадаємо:

На початку січня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціювало перед Кабміном скасування розпоряджень і розірвання договорів з "Укрнафтою", яке управляє арештованими активами Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті".

У травні 2022 року Кабмін погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком.

На початку серпня цього року АРМА оголосило про припинення договорів із "Нафтогаз ойл трейдинг" на управління активами мережі АЗС Glusco.

У вересні Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів компанії Glusco.

АРМА довело у суді правомірність розірвання договору управління заправками Glusco з ексуправителем - компанією "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до структури Групи "Нафтогаз".