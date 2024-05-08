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60% українських стартапів, що хочуть релокуватися, обирають Польщу –  міністр цифровізації Польщі 

Середа, 8 травня 2024, 16:31 - Артур Крижний

Згідно з даними польського уряду майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися до Польщі.

Про це в інтервʼю ЕП розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Так, за дослідженням польського уряду, близько 50% стартапів, які залишили Україну і релокувалися в Польщу, хочуть повернутися. Крім того, майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують релокуватися саме до Польщі.

Багато українських розробників знаходять роботу в польських стартапах, що сприяє розвитку останніх. Це позитивно впливає на економіку сусідньої держави. Співпраця фахівців створює синергію, яка робить ІТ-сектор Польщі сильнішим.

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Разом з тим, українці, які хочуть почати власну справу, мають такі ж можливості, як і поляки. Вони можуть подаватися на будь-яке фінансування, як і місцеві фахівці.

У Польщі є багато стартапів, заснованих чи релокованих українцями, які створюють екосистему, яка дає поштовх економіці. Уряд не заважає цьому процесу, адже такі проєкти розвивають місцевий ринок і створюють робочі місця.

Також читайте: "Кожен другий український стартап, що переїхав до Польщі, хоче повернутися". Міністр цифровізації Польщі

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Економічна правда.

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