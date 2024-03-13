Дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробні заводи в Росії – джерело
Середа, 13 березня 2024, 11:14 -
В ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ
Деталі: За даними джерела УП, ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала спецслужба.
Пряма мова: "Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які агресор направляє безпосередньо на війну, на вбивства українських громадян".
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