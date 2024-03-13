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ЄС зняв санкції зі співзасновника "Яндекса" Воложа

Середа, 13 березня 2024, 10:23 - Анастасія Жарикова
 
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Європейський Союз виключив з санкційних списків співзасновника російської компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному журналі Євросоюзу.

У серпні 2023 року Волож назвав війну Росії в Україні "варварською". Проте у перші дні повномасштабного вторгнення не висловлював свою позицію. 

Також повідомлялось, що співзасновника "Яндекса" планує розірвати зв'язки з російським бізнесом компанії, після того, як консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV на початку лютого.

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Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, але не має права голосу в цій компанії.

Разом з Воложем зі списку санкцій також виключили:

  • колишнього віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянца, громадянин Словаччини Йозеф Хамблек, який очолює європейське відділення мотоклубу "Нічні вовки";
  • командира ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін (загинув у серпні 2023-го), 
  • депутата Держдуми РФ Миколи Борцова
  • депутата Держдуми РФ Віктор Зубарєв;
  • заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023-го).

Нагадуємо:

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Раніше повідомлялось, що країни ЄС погодилися виключити співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадія Воложа зі списку санкцій.

ЄС санкції Росія Яндекс
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