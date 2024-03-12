Производители электроники, которые прекратили деятельность в РФ, в 2023 году вернулись на ее рекламный рынок

Компании-производители электроники, которые заявили о замораживании деятельности в РФ или приостановлении рекламы на российском рынке после вторжения России в Украину, в 2023 году не афишируя увеличили бюджеты на маркетинг и рекламу.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные TelecomDaily.

Отмечается, что в некоторых случаях рекламные бюджеты выросли до уровня выше, чем в довоенном 2021 году.

Прежде всего речь идет о китайских компаниях Xiaomi и Honor, южнокорейской Samsung, тайваньской Acer и других. Компании используют схему, при которой рекламным бюджетом распоряжаются их партнеры, то есть ритейлеры и дистрибьюторы. Это происходит из-за санкционных рисков.

Реклама:

По данным TelecomDaily, в 2022 году рекламы этих брендов в России действительно не было, однако в 2023 году она вернулась, достигнув показателей в 65-100% от количества упоминаний, которые были в 2021 году.

В рекламу также вкладываются компании, которые официально не поставляют свою продукцию на российский рынок, как Samsung. Российские власти разрешили так называемый параллельный импорт продукции множества компаний, ушедших после 2022 года, то есть поставки их товаров через третьи страны.

При этом, по данным "Коммерсанта", доля компаний, заявивших о прекращении поставок, на российском рынке все же снижается, а их место занимают в частности китайские бренды, которые осуществляют официальные поставки и также наращивают расходы рекламы.

Реклама:

Напоминаем:

Объем внешней торговли Китая в первые два месяца этого года вырос быстрее, чем ожидалось, частично благодаря электронике и увеличению экспорта на развивающиеся рынки и в Россию.