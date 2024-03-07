Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю відновлюється, зокрема, завдяки експорту в РФ

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Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю в перші два місяці цього року зріс швидше, ніж очікувалося, частково завдяки електроніці та збільшенню експорту на ринки, що розвиваються, і до Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Експорт Китаю зріс на 7,1% у січні та лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року, перевищивши прогнози аналітиків Reuters, які очікували зростання на 1,9%. Імпорт збільшився на 3,5% порівняно з прогнозованими 1,5%. Китай подає економічні дані за січень та лютий разом, щоб врахувати перебої, пов'язані зі щорічним святкуванням Нового року за місячним календарем.

"Основним фактором цього відновлення експорту стало, по суті, зростання глобального циклу виробництва технологічної продукції, головним чином електроніки", - сказав Тао Ван, головний економіст UBS з питань Китаю.

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Покращення торговельних показників Китаю, які порівнюються з падінням на 5% за весь 2023 рік, є гарною новиною для політиків, оскільки цього тижня в Пекіні збираються політики країни на щорічне засідання "кишенькового" парламенту.

Економіка Китаю намагається оговтатися від кризи на ринку нерухомості, слабкої довіри споживачів та інвесторів, а також падіння експортних доходів минулого року. Однак уряд встановив амбітну, за оцінками аналітиків, ціль — 5% зростання валового внутрішнього продукту на 2024 рік.

За перші два місяці цього року найбільшим торговим партнером Китаю стало об'єднання країн АСЕАН, торгівля з яким зросла на 4,8%. Далі йде ЄС, торгівля з яким скоротилася на 4,1%. Торгівля з США трохи зросла на 0,7%.

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Серед окремих торгових партнерів Китаю стрімко зросло значення Росії, двосторонній товарообіг з якою за перші два місяці цього року зріс на 9,3% до загальної суми 37 млрд доларів США, а експорт Китаю до сусіда зріс на 12,5%.

Минулого року Росія стала п'ятим за величиною торговим партнером Китаю, піднявшись з дев'ятого місця у 2020 році, оскільки обсяг торгівлі досяг 240 млрд доларів США, перевищивши ціль у 200 млрд доларів США. Росія приблизно зберігає цю позицію протягом перших двох місяців цього року, поступившись п'ятим місцем лише на частку відсотка Австралії.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в четвер підкреслив, як дві країни розвивають торгівлю в рамках стратегічних відносин. Ці коментарі, ймовірно, посилять занепокоєння в ЄС, який вважає, що Китай мовчазно підтримує вторгнення Росії в Україну.

"Китай і Росія створили нову парадигму відносин між великими державами", - сказав Ван І на пресконференції під час засідання Національних зборів. "Політична взаємна довіра між двома сторонами продовжує поглиблюватися. Російський природний газ потрапляє до будинків у Китаї, а китайські автомобілі їздять вулицями Росії."

Європейські лідери неодноразово попереджали Пекін, що його підтримка Росії підриває популярність Китаю в ЄС. Але Ван І заявив, що партнерство Китаю з його сусідом відповідає його власним інтересам і не спрямоване на жодних "третіх осіб".