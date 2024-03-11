Збитки на понад 200 мільйонів "Укргазвидобуванню": НАБУ і САП оголосили підозри

НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

За даними слідства, у 2019-2020 роках "Укргазвидобування" провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства.

"За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток "блакитного палива". При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг - фіксованим.

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Проте, посадові особи АТ "Укргазвидобування" шляхом внесення змін до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору. Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ "Укргазвидобування" його працівникам заборонили підвищувати", - заявили в НАБУ.

Зазначається, що ці дії призвели до "необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом".

"Таким чином, за період з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 АТ "Укргазвидобування" заподіяно збитків на суму 211 млн грн", - заявили в НАБУ.

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"За "успішну" реалізацію проєкту відповідальний посадовець АТ "Укргазвидобування" отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення РФ, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі", - додали в НАБУ.

Йому та одному з чинних посадовців компанії повідомили про підозру.

Доповнено. В "Укргазвидобуванні" заявили, що відсторонять працівника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

"Співробітника буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення досудового озслідування та судового розгляду.

Компанія також максимально сприяла та сприятиме повному, всебічному та обʼєктивному розслідуванню правоохоронними органами цієї справи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

У 2020 році "Укргазвидобування" за результатами конкурсу уклало з Expert Petroleum на 15 років контракт із комплексного підвищення видобутку газу (production enhancement contract, PEC) на родовищах компанії в Західній Україні.

Західна компанія у перші 5 років співпраці зобов’язалася інвестувати близько 1 млрд грн (перерахунок $30 млн за прогнозним курсом) в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

Повідомлялось, що партнерство між Нафтогазом і Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.

Економічна правда