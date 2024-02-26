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НАБУ та САП викрили розкрадання понад 11 мільйонів коштів Укрзалізниці

Понеділок, 26 лютого 2024, 20:52 - Анастасія Жарикова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 мільйона гривень АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У 2018 році очільник групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками УЗ. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.

У 2018-2021 роках посадові особи "Укрзалізниці" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. 

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Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.

У справі повідомили про підозру 9 особам:

  • двом керівникам організованої групи;
  • шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця";
  • бенефіціару ТОВ.

Лідера схеми затримали, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

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Економічна правда

НАБУ корупція Укрзалізниця
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