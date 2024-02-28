Заволодіння понад 11 мільйонами УЗ: ексголові правління компанії Кравцову вручили підозру - джерела

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексголові "Укрзалізниці" Євгену Кравцову у справі про незаконне заволодіння понад 11 млн грн коштів компанії.

Про це повідомили джерела ЕП.

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 мільйона гривень АТ "Укрзалізниця".

За даними слідства, у 2018 році очільник групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками УЗ. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.

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У 2018-2021 роках посадові особи держкомпанії на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту.

Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.

Загалом у справі повідомили про підозру 9 особам: двом керівникам організованої групи, шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця", бенефіціару ТОВ.

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Нагадуємо:

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 27 лютого застосував запобіжний захід одному з керівників організованої групи, яка заволоділа понад 11 мільйонами гривень "Укрзалізниці".