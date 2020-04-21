"Нафтогаз" підписав крупну угоду з міжнародним інвестором для збільшення газовидобутку

"Нафтогаз" за результатами відкритого конкурсу залучила міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах "Укргазвидобування" в Західній Україні.

Про це повідомляє пресреліз компанії.

У межах першого в історії нафтогазової галузі України повноцінного сервісного контракту з підвищення видобутку (Production Enhancement Contract – PEC) західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати близько 1 млрд грн (перерахунок $30 млн за прогнозним курсом) в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

Партнерство між Нафтогазом і Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.

"Укладена угода передбачає найбільші іноземні інвестиції в газовидобування України за останні 5 років. Вони підуть на розвиток тих невеликих і виснажених родовищ, на які в Нафтогазу немає достатньо власних ресурсів в умовах значного падіння цін на енергоресурси. Замість очікуваного падіння видобутку на цих ділянках ми отримаємо зростання", – зазначив виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

За розрахунками компанії, інтенсифікація робіт, збільшення податків та інших бюджетних відрахувань партнерства дозволить акумулювати понад 4 млрд грн до ВВП України та Львівської області.

"Ми маємо солідний та успішний досвід реалізації таких проєктів зі збільшення видобутку з великими національними та міжнародними нафтогазовими компаніями Румунії та Угорщини зокрема, де Expert Petroleum інвестувала понад $100 млн в деякі проекти та збільшила видобуток до 150% вище базового рівня. Сьогодні ми раді розпочати аналогічну співпрацю з Нафтогазом", – зазначив Девід Мартінон, співзасновник та генеральний директор Expert Petroleum

Контракт між Expert Petroleum та Укргазвидобуванням укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років. Для виконання цього контракту та пов'язаних із ним послуг Expert Petroleum зареєструвала спеціалізовану українську компанію, яка виступить стороною договору.

Група Нафтогаз затверджуватиме плани розробки, щорічну програму робіт та бюджет, запропоновані компанією-оператором на цих родовищах.

Оператор отримуватиме фіксовану плату за підтримку базового видобутку (на рівні поточних операційних витрат Укргазвидобування із урахуванням інфляційної складової) та за досягнення збільшеного видобутку. Повна власність на видобуту продукцію, геологічні ліцензії та наявні активи залишатиметься за Укргазвидобуванням.

Довідково.

Expert Petroleum – це компанія із французькими власниками, яка входить до холдингової групи GMS, великої інвестиційної групи з активами по всьому світу. Наразі підприємство ефективно управляє видобутком на 25 виснажених родовищах, оперує 1200 свердловин, та щоденно видобуває 8,5 тис. барелів нафтового еквіваленту на день. Має штат близько 1000 працівників.

Економічна правда