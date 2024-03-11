У НАБУ перевіряють, чи йшов український титан з ОГХК в Росію за Сенниченка

НАБУ перевіряє, чи йшов у Росію український титан з державної "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) за колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС", пише liga.net.

"Досудове розслідування триває. Працюємо над встановленням всіх осіб, причетних до діяльності даної злочинної організації, в тому числі щодо обставин, куди, яким чином і за посередництва яких посадових осіб і компаній реалізовувалася привласнена продукція державних компаній", - сказав Кривонос.

За його словами, НАБУ також продовжує перевіряти причетність всіх посадових осіб того часу, керівників приватних компаній, правоохоронних органів, які так чи інакше могли бути дотичними до схем, які інкримінують Сенниченку

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У 2023 році довкола "ОГХК" розгорнувся скандал через статтю видання "РБК-Україна", де йшлося, що український титан продовжували постачати до РФ навіть після початку повномасштабної війни.

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Нагадуємо:

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У березні 2023 року НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Перший епізод — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі), другий – на "Об’єднаній гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ).

Підозрюваним інкримінували легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук Сенниченка та його спільників у справі заволодіння коштами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Економічна правда