Убытки на более 200 миллионов "Укргаздобыче": НАБУ и САП объявили подозрения

НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы злоупотреблений на более 200 млн грн при заключении и выполнении договора по повышению добычи природного газа между АО "Укргаздобыча" и частной иностранной компанией.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

По данным следствия, в 2019-2020 годах "Укргаздобыча" провела конкурс и заключила с компанией-победительницей договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества.

"По его условиям компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу "голубого топлива". При этом стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна была быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем - фиксированным.

Реклама:

Однако, должностные лица АО "Укргаздобыча" путем внесения изменений в конкурсную документацию снизили норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора. Кроме того, к договору добавили условие, согласно которому расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргаздобыча" его работникам запретили повышать", - заявили в НАБУ.

Отмечается, что эти действия привели к "необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за который АО "Укргаздобыча" должно было рассчитываться по значительно более высокому тарифу".

"Таким образом, за период с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 АО "Укргаздобыча" причинен ущерб на сумму 211 млн грн", - заявили в НАБУ.

Реклама:

"За "успешную" реализацию проекта ответственный чиновник АО "Укргаздобыча" получил премию в двойном размере месячной заработной платы. В дальнейшем, покинув территорию Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, он трудоустроился руководителем по развитию бизнеса в компанию, которая победила в конкурсе", - добавили в НАБУ,

Ему и одному из действующих должностных лиц компании сообщили о подозрении.

Напомним:

В 2020 году "Укргаздобыча" по результатам конкурса заключила с Expert Petroleum на 15 лет контракт по комплексному повышению добычи газа (production enhancement contract, PEC) на месторождениях компании в Западной Украине.

Западная компания в первые 5 лет сотрудничества обязалась инвестировать около 1 млрд грн (пересчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры, и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем.

Сообщалось, что партнерство между Нафтогазом и Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет.

Экономическая правда