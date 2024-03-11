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SpaceX запустила у космос дві нові партії супутників Starlink

Понеділок, 11 березня 2024, 16:50 - Артур Крижний

Компанія SpaceX здійснила у понеділок, 11 березня, запуск у космос двох нових партій інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Space.com.

Спочатку компанія запустила ракету-носій Falcon 9 із 23 супутниками на борту з космодрому у східному штаті Флориді о 01:05 годині за київським часом.

О 06:09 годині за київським часом ще одна ракета-носій Falcon 9 стартувала з іншою партією із 23 інтернет-супутників Starlink із космодрому у Каліфорнії.

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Обидві партії супутників були розгорнуті на низькій навколоземній орбіті приблизно через годину після їхнього запуску з Землі.

Нині на цій орбіті працює вже близько 5 500 апаратів Starlink.

SpaceX
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